Mariniers bij treinkaping De Punt spreken elkaar tegen

De mariniers die deze week als getuigen werden gehoord over de bevrijding van de in 1977 bij De Punt door Molukse jongeren gekaapte trein, spraken elkaar op sommige punten tegen.

Zo zeiden meerdere oud-militairen voor de rechtbank in Den Haag dat ze van hun aanvalsgroep als eerste de trein binnen zijn gegaan of dat ze als eerste op een bepaald compartiment in de trein hebben geschoten.

Marinier C5

In deze coupé werden volgens marinier C5, die donderdag aan de beurt kwam, drie kapers gedood. Hij zag na zijn eigen vuurstoot met zijn pistoolmitrailleur twee doden in dat compartiment. Maar na de actie bleek er nog één gijzelnemer vermist.

Nader onderzoek in de beschoten coupé leverde volgens C5 op dat er onder de lichamen van de twee gedode kapers nog een derde dode man lag. Dat was volgens hem de vermiste persoon. Van de negen gijzelnemers kwamen er zes om.

C5 heeft niet geprobeerd de deuren van de coupé te openen. Hij zag niks door de met lappen afgedekte ramen, maar schoot meteen vanuit het gangpad door de deur. Openen zou te veel risico hebben opgeleverd, zei hij. Het ging volgens hem razendsnel. Een andere marinier verklaarde eerder dat ze de coupédeuren niet open konden krijgen.

Geluidsband

Na het beluisteren van een geluidsband van de bevrijdingsactie, kan C5 niet geloven dat dit op zijn locatie met zijn aanvalsgroep is opgenomen. Op de band zijn stemmen te horen en gelach als iemand na een knal zegt dat de kaper nu echt dood is. Ook klinken er schoten als het sein veilig al is gegeven.

'Kolder'

Net als de andere mariniers zei C5 dat er geen geheime geweldsinstructie uit politiek Den Haag was gekomen, die inhield dat de kapers het niet mochten overleven. Deze verklaring, van een anonieme marinier, noemde hij 'kolder'. 'Ik snap niet hoe ze erbij komen.'

Nabestaanden van twee doodgeschoten kapers willen er in dit proces tegen de Staat achter komen wat er precies is gebeurd in de trein. Ze veronderstellen dat de twee zijn doodgeschoten toen ze al zwaargewond en weerloos waren.

Vrijdag en volgende week worden er om beurten nog zes mariniers gehoord.

