'Klassiek monnikenwerk' van etser Homan te zien in de Fraeylemaborg

Het is een van de meest arbeidsintensieve manieren van kunst maken: etsen. Anderhalf tot twee maanden is etser Reinder Homan soms wel bezig om één etsplaat te maken. Waar dat toe leidt, is de komende maanden te zien in de Fraeylemaborg in Slochteren.

Daar is een overzichtstentoonstelling te zien van het werk van Homan, in combinatie met bronzen beelden van zijn vrouw Sofie Hupkens.

Natuur centraal

Homan (Smilde 1950) werd tijdens zijn opleiding op de Groninger Academie Minerva gegrepen door het etsen en is een van de zeer weinige etsende kunstenaars in Nederland. Zijn werk, waar meestal de natuur centraal in staat, is opgenomen in talloze collecties en verzamelingen. Tot het Rijksmuseum aan toe.

'Er zit een magisch element aan het etsen', zegt Homan. 'Het is klassiek monnikenwerk.'

Etsen is een eeuwenoud procedé waarbij met een naald getekend wordt in een zinken- of koperen plaat. Die wordt uitgebeten in zuur en ingesmeerd met inkt en afgedrukt op papier. Homan herhaalt dit tekenen en uitbijten soms wel vijftig maal. Hoe vaker een geëtste lijn is uitgebeten, hoe dieper die is en hoe meer inkt er in blijft zitten. Zo kun je in een ets werken met alle tinten grijs en zwart van licht tot donker.

Lindebomen

Speciaal voor de tentoonstelling is een ets gemaakt van de Fraeylemaborg omzoomd door de lindebomen van de borggracht.

Voordelen

Hoewel etsen dus erg arbeidsintensief is, heeft de techniek ook voordelen. Want als er eenmaal een etsplaat is kan die in een behoorlijke oplage worden afgedrukt. Hierdoor zijn etsen relatief betaalbaar. Voor enkele honderden euro's kun je al ets van hoge kwaliteit kopen.

Koetshuis

De tentoonstelling van Sofie Hupkens en Reinder Homan is te zien in het Koetshuis van de Fraeylemaborg, tot en met 18 maart volgend jaar.