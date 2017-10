Huisartsenpraktijk in oude school: 'De directeurskamer is de wachtkamer geworden'

Een nieuwe huisartsenpraktijk in een oude school. Dat is vanaf maandag het geval in Sellingen. Het gebouw dat CBS het Gebint in 2015 verliet, is volledig gerenoveerd en huisvest straks de huisarts, de fysiotherapeut en de diëtiste van het dorp.

Van de school is overigens niet veel meer terug te zien, zegt 'apotheekhoudend huisarts' Esther Oelen. 'Volgens de mensen die af en toe komen kijken, eigenlijk niet. De muren zijn bijvoorbeeld gestuct, wat een heel andere aanblik geeft dan de stenen muren die het waren.'

'De directeurskamer is de wachtkamer geworden'

Ook de indeling van het gebouw is anders geworden. 'Er waren vier grote lokalen, maar die zijn gesplitst. Nu hebben we dus acht ruimtes. In de oude hal hebben de assistentes nu hun kantoor en zit een apotheek, en de directeurskamer is de wachtkamer geworden. Er is wel veel veranderd.'

Niet alleen huisarts

In de oude school komt niet alleen een huisarts. Ook twee thuiszorgorganisaties, een fysiotherapeut en een diëtiste gaan zich in het pand vestigen. Oelen is er blij mee: 'dit bevordert de samenwerking, zeker in een klein dorp als Sellingen'.

Handig voor ouderen

Volgens Oelen is de nieuwe praktijk vooral handig voor de ouderen in Sellingen. 'Verschillende zorgverleners op één plek hebben is voor hen ideaal. Bovendien is het voor die mensen toch bezwaarlijk om bijvoorbeeld naar andere dorpen als Vlagtwedde te gaan. Daarvoor moeten ze eigen vervoer of openbaar vervoer gebruiken, wat niet handig is.'

Opleiding

In de oude school wordt straks overigens ook weer lesgegeven. 'We willen straks nieuwe huisartsen gaan opleiden in Sellingen', zegt Oelen. De arts moet daarvoor nog wel een paar cursussen volgen. 'Maar als het goed gaat begint er binnenkort een eerstejaars student om de kneepjes van het vak te leren.'

