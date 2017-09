Dit wordt het nieuwe kindcentrum van Wagenborgen

(Foto: Architectenbureau Onix)

Het ontwerp voor het nieuwe kindcentrum in Wagenborgen is klaar. Het gebouw is ontworpen door architectenbureau Onix uit Groningen, dat volgens de gemeente als beste uit de bus kwam.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

In het centrum komen basisschool De Kronkelaar en peuteropvang Kids2b. Het gebouw komt op het voormalig Groot Bronswijk-terrein. Scholenplan Het nieuwe kindcentrum is onderdeel van het scholenplan van de gemeente Delfzijl. Die maakt alle basisscholen toekomstbestendig door ze onder te brengen in kindcentra. Daarin komen naast basisscholen ook peuter- en kinderopvangplekken. Verkeersmaatregelen De bouw van het kindcentrum in Wagenborgen begint in juni volgend jaar. In de zomer van 2019 moet het gebouw klaar zijn. De gemeente gaat tot die tijd met inwoners en ouders kijken naar maatregelen om het verkeer straks in goede banen te leiden. Lees ook: - 'Scholenoperatie' Delfzijl staat op punt van beginnen