Kippenboeren boos over strenge mestregel na eierschandaal

Pluimveehouders zijn boos omdat ze hun mest moeten behandelen als chemisch afval. Ze vinden dat ze daardoor onnodig op kosten worden gejaagd.

Het gaat om kippenboeren wiens bedrijven besmet zijn of waren met het illegale anti-luizenmiddel fipronil. Een van hen is Hans Wilting uit Stadskanaal. Voor de eiercrisis had hij 90.000 leghennen. De helft daarvan moest worden geruimd omdat ze verbleven in een stal waar een te hoog gehalte fipronil was geconstateerd.

Extra kosten

Maar hij lijdt niet alleen schade doordat kippen moesten worden afgemaakt en eieren niet mochten worden verkocht, door strenge regels van de overheid komen daar nu ook extra kosten voor de afvoer van mest bovenop.

'Krom'

'Zowel onze eieren als onze kippen voldoen aan de normen', zegt Wilting. 'Maar in onze mest zit nog heel, heel weinig fipronil' En terwijl er in eieren en kippen een laag gehalte fipronil mag voorkomen, mag er in mest geen spoortje te vinden zijn. Dat is toch krom?

'Twee maten'

Volgens Wilting wordt er met twee maten gemeten: 'Maïszaad wordt ook behandeld met fipronil om te voorkomen dat de ontkiemde plantjes schade oplopen door aardvlooien. Het gaat dan om vijf gram per hectare. Als ik kippenmest op het land aanbreng gaat het om nog geen één gram per hectare'.

'Maak het probleem niet groter'

Doordat de kippenmest sporen van het anti-luizenmiddel bevat moet het nu naar een verwerkingsinstallatie op de Maasvlakte of naar destructiebedrijf Rendac in Son worden gebracht.

'De kosten kunnen oplopen tot 150 euro per ton, rekent Wilting voor. 'En dat terwijl ik er normaal voor tien euro per ton vanaf ben. Maak het probleem niet groter dan dat het is'.

