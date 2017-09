Haren staat er financieel goed voor, maar 'er is werk aan de winkel'

De gemeente Haren kan de kas dit jaar spekken met 1.768.000 euro. Dat blijkt uit de najaarsrapportage over de begroting.

Het overschot wordt toegevoegd aan de algemene reserves. Dat potje groeit daardoor aan tot 6,6 miljoen euro. Het weerstandsvermogen van de gemeente Haren komt nu uit op 7,3 miljoen euro. Volgens wethouder Mathilde Stiekema Ruim is dat voldoende om gecalculeerde risicio´s op te vangen.

Werk aan de winkel

Ondanks de rooskleurige cijfers waarschuwt Stiekema voor al te veel optimisme. 'Het gunstige resultaat stemt mij als wethouder tevreden, maar achterover zitten is er niet bij. Er is werk aan de winkel, zeker met het oog op de verkiezingen volgend jaar is men geneigd de kiezer gunstig te stemmen. Maar die ruimte is er niet.'

Herindeling

Haren verwelkomt de zwarte cijfers in de strijd tegen de herindeling met Ten Boer en de stad Groningen. 'Immers, één van de meest belangrijke argumenten voor de provincie om Haren gedwongen te laten herindelen met Ten Boer en Groningen zou de slechte financiële positie van Haren zijn. Met de cijfers uit de najaarsrapportage valt dit argument vooralsnog weg', schrijft Haren in een persbericht.

