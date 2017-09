Keziah Veendorp en FC Emmen blij met elkaar: contract opengebroken

FC Emmen heeft het contract met Keziah Veendorp opengebroken en verlengd tot de zomer van 2019. Daarmee wordt hij beloond voor zijn goede start bij de ploeg van trainer Dick Lukkien.

Voor Veendorp, die in 2008 van voetbalvereniging Hoogezand overstapte naar FC Groningen D1, betekent het contract bij FC Emmen een welkome opsteker.

Groot talent

Bij FC Groningen stond de verdediger jarenlang te boek als groot talent en mocht Veendorp zich in belangstelling heugen van grootmachten uit binnen- en buitenland. Vervelende omstandigheden stagneerden zijn ontwikkeling echter.

In maart van dit jaar werd bekend dat FC Groningen en Veendorp niet met elkaar verder zouden gaan. Daarop hengelde FC Emmen hem in juli binnen met een amateurcontract.

Acht basisplaatsen

Veendorp stond in de eerste acht competitiewedstrijden van dit seizoen steeds in de basis bij de Emmenaren. Reden voor de Jupiler League-club om Veendorp langer aan de club te binden.

Morgen komt FC Emmen, waarschijnlijk met Veendorp in de basis, weer in actie. In Doetinchem is De Graafschap dan de tegenstander.