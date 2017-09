Directeur Bouwkundig Versterken vertrekt bij Centrum Veilig Wonen

Directeur Bouwkundig Versterken Jan-Emmo Hut vertrekt bij het Centrum Veilig Wonen (CVW). Hij gaat na vier jaar bij het CVW te hebben gewerkt op zoek naar een nieuwe uitdaging. Hut zal in het voorjaar van 2018 vertrekken.

Er is veel kritiek op het CVW, omdat de versterkingsoperatie niet in de pas loopt met eerdere prognoses van het aantal te versterken huizen in het aardbevingsgebied. Hut ontkent dat er een verband is tussen zijn vertrek en de problemen, maar meerdere bronnen bevestigen aan RTV Noord dat er wel degelijk een verband is met de problemen rond de versterkingen.

'Goed moment om op te stappen'

'Ik heb vanaf het begin bij het CVW gewerkt en was ook betrokken bij de oprichting. De Nationaal Coördinator Groningen krijgt meer verantwoordelijkheden en dat is nu ook duidelijk geregeld. Alles bij elkaar opgeteld ben ik tot de conclusie gekomen, dat straks in het voorjaar een goed moment is om op te stappen', zegt Hut zelf over zijn aanstaande vertrek.

Kritiek

Hut werkte eerder bij bouwbedrijf Van Wijnen. Dat was een van de bedrijven die het consortium vormden waar het CVW uit is voortgekomen. Vanaf de start begin 2015 was hij actief bij het CVW. De eerste maanden werkte hij ook nog gedeeltelijk voor Van Wijnen. Daar stopte Hut mee, nadat er kritiek op kwam.

Regie

De vertrekkende directeur kreeg al snel de regie over de omvangrijke versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied. Deze operatie blijft achter bij de prognoses van het Meerjarenprogramma van de NCG, voor wat betreft inspecties en versterken. Verder zijn bij een aantal versterkte woningen weer bouwtechnische aanpassingen nodig.

