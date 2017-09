Noord Vandaag: 'Ik zat de hele dag alleen maar te kijken hoe het gras groeide'

Er zijn veel mensen die een eenzaam bestaan hebben. In de Week tegen Eenzaamheid wordt dit vaak onderbelichte probleem extra toegelicht. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

- De mortiergranaat waardoor de militairen Kevin Roggeveld en Henry Hoving in Mali om het leven kwamen, was onveilig en ongecontroleerd, terwijl Defensie daarvan afwist. De vader van Kevin en moeder van Henry voelen zich flink in de steek gelaten door de overheid. (Vanaf 00:54)

- Bij de Voedselbank in de stad Groningen klagen omwonenden over klanten die al uren voor de openingstijd op de stoep zitten. Om die overlast in te perken heeft de Voedselbank een maatregel in het leven geroepen die scheve gezichten oplevert. (Vanaf 09:16)

- In de serie Krasse Knarren bezocht Rob Mulder de 72-jarige Johan Roggen, die al sinds zijn zeventiende werkzaam is bij het gelijknamige autoservicestation aan de Meeuwerderweg in Stad. Ondanks zijn leeftijd weet Johan niet van ophouden. (Vanaf 11:24)

- Eenzaamheid is een steeds groter probleem. Verslaggever Beppie van der Sluis is een serie - 'Beppen met Beppie' - gestart, waarin ze met eenzame ouderen op pad gaat. 'Ik probeer het woord eenzaamheid te vermijden, daar zit zo'n lading aan.' (Vanaf 13:36)