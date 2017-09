Houwerzijl zegt sorry: 'Ik voel me een zondaar'

Raadslid Harrie Houwerzijl heeft donderdag zijn excuses aangeboden aan de gemeenteraad van Delfzijl. Tijdens de laatste vergadering heeft hij buiten de microfoon om mede-raadslid Edward Stulp uitgescholden.

'Ik heb dingen gezegd die ik niet had moeten zeggen', zegt Houwerzijl bij aanvang van de raadsvergadering.

Publiek excuus

Stulp en Houwerzijl hebben in aanloop naar donderdag om tafel gezeten met burgemeester Gerard Beukema om de kou uit de lucht te krijgen. De fractievoorzitter van Lijst Stulp ging akkoord met de toezegging dat Houwerzijl publiekelijk zijn excuses zou aanbieden.

Houwerzijl zei dat het raadswerk 'gepaard gaat met spanning en emoties. De emotie had mij de vorige keer goed te pakken. Ik voel me een zondaar.'

Uit de VVD

Het was voor Houwerzijl een roerige periode, want hij verbrak afgelopen maand ook de banden met de VVD. Het raadslid gaat verder onder de naam Lijst Houwerzijl. Hij kon naar eigen zeggen niet meer door één deur met fractievoorzitter Arie Heuvelman. Of het akkefietje met Stulp ook te maken heeft met zijn breuk uit de fractie, wil hij niet zeggen.

Houwerzijl zit inmiddels op een andere plek in de raad. Waar hij soms letterlijk eerst de hete adem voelde van buurman Stulp, zit hij nu aan de linkerkant van de zaal naast het CDA.

Wasmachines

De Delfzijlster probeert zich de komende maanden te beheersen. 'Maar garanties kan ik niet geven, want garanties zitten alleen op wasmachines.'