'Zo snel mogelijk verkeersregelaars en tunnel bij fietskruising Eikenlaan Stad'

Er moeten zo snel mogelijk verkeersregelaars worden ingezet bij de vernieuwde verkeerssituatie op de Eikenlaan in de stad Groningen. Ook moet er bekeken worden of er een fietstunnel kan worden gemaakt.

Dat vindt het OV Consumentenplatform Groningen (CP). Sinds een paar weken hebben fietsers van en naar Zernike voorrang op auto's en bussen. Volgens CP-voorzitter Sjak Rijploeg levert dat veel nadelen op.

'Veel te gevaarlijk'

'Ten eerste is het veel te gevaarlijk. Ten tweede moeten bussen zo lang wachten, dat er vertraging ontstaat. Dit moet zo snel mogelijk veranderen, het moet daar opgelost worden. Eigenlijk al met ingang van komende maandag', zegt Rijploeg.

'Dat betekent in ieder geval doordeweek de hele dag verkeersregelaars. En er moet een ongelijkvloerse kruising komen. Dat kan een fietstunnel zijn, of op een andere manier.'

'Gedupeerd'

'Verontrustend is dat iedereen dit zag aankomen, maar de gemeente heeft niet goed naar alle input geluisterd', vervolgt Rijploeg. 'Studenten en werknemers op het Zernike en UMCG-werknemers die vanuit de richting Zuidhorn komen worden zwaar gedupeerd op deze manier, terwijl de fietsers maar een halve minuut tijdwinst hebben.'

Aansluiting missen

Sinds 3 september heeft geen enkele bus de treinaansluiting in Zuidhorn in de avondspits gehaald, schrijft het OV Consumentenplatform in een brief aan onder andere de gemeente Groningen en provincie Groningen, waar de aanbevelingen in staan.

Evaluatie

Over een paar werken evalueert de gemeente het experiment met de nieuwe voorrangsregels. 'Maar wat mij betreft evalueren ze komend weekend al. Het is dusdanig ernstig. Over een paar maanden is het slecht weer, en staan mensen die hun aansluitingen missen te blauwbekken op station Zuidhorn of Europapark.'

Oude dienstregeling

'Eigenlijk moet de oude dienstregeling terug, maar dan verbeterd. Ik hoop dat de gemeente daarin investeert, in plaats van voortdurend ondoordachte experimenten door te voeren. Maar blijf alsjeblieft investeren in beter openbaar vervoer in de stad en buiten de stad.'

Reactie gemeente

Een woordvoerder van de gemeente laat weten eerst de evaluatie begin november te willen afwachten. 'Wel staat bij ons veiligheid voorop, en daarom is er al een klein aantal maatregelen genomen. Zo is de verlichting aangepakt en zijn de bosjes gesnoeid om het zicht te verbeteren. Een uitgebreidere reactie komt na de evaluatie.'

Het was op de eerste dag nog even wennen op de Eikenlaan:



