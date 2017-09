Gemeentebelangen Oldambt vindt in Klein kandidaat-wethouder

Gemeentebelangen Oldambt wil na de gemeenteraadsverkiezingen in maart een plek in de coalitie veroveren. Partijvoorzitter Ger Klein is uit drie kandidaten gekozen als kandidaat-wethouder.

Dat hebben de leden bepaald. Bestuurslid Albert Kuiper is blij met de keuze: 'We hebben in Ger een kandidaat gevonden die de streek goed kent, ruime politieke ervaring heeft en inhoudelijk op de hoogte is van de dossiers die spelen.'

'Bovendien is Ger goed benaderbaar en prima in staat om een verbindende rol in het college, maar ook richting gemeenteraad en inwoners te spelen', zegt Kuiper.

Wie wordt de nieuwe voorzitter?

Klein heeft besloten te stoppen als partijvoorzitter. Binnenkort maakt de partij bekend wie hem in die functie gaat opvolgen.

