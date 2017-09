Lycurgus gaat voor alle prijzen

Arjan Taaij wil het komende seizoen 'alles' winnen met Abiant Lycurgus. De coach deed die uitspraak bij de spelerspresentatie. Over twee dagen begint het seizoen voor de volleyballers met de wedstrijd om de Supercup.

Landskampioen Lycurgus neemt het daarin op tegen Orion. Taaij heeft te maken met een aantal blessures in de selectie. De voorbereiding is daarom niet optimaal geweest. 'In de afgelopen weken hadden we acht spelers fit van een groep van veertien. Hoe dat voor zondag is moeten we nog even aanzien.'

Hoogstra geblesseerd

Een van de spelers waarvoor de eerste wedstrijd te vroeg komt is Pascal Hoogstra. De twintigjarige passer/loper is geblesseerd aan beide knieën. 'Ik mag net weer beginnen met blokkeren. Het eerste doel is nu fit worden. Ik heb een week mee kunnen trainen en daarna lag ik er al uit.' De jongeling speelde vorig seizoen voor het Talentteam Papendal.

Jongste speler

Daan Nijeboer is de jongste speler van de selectie met z'n zeventien jaar. Ook hij komt normaal gesproken niet in actie. Hij is tweede libero achter de Canadees Erik Mattson. 'Hij is daarvoor naar Groningen gekomen. Ik hoop dat ik af en toe tegen de wat lager geklasseerde ploegen mag spelen', vertelt Nijeboer.

Tijdens de presentatie wordt aan beide Groningse spelers uit respectievelijk Scheemda en Lageland gevraagd of ze ook Gronings spreken. Het tweetal antwoordt met een duidelijk 'nee'. 'Mijn moeder is geen Groningse, dus daar is het fout gegaan denk ik', lacht Nijeboer. Voor Hoogstra geldt dat hij 'Grunnegs' wel kan verstaan maar niet spreken.

