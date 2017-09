Damster vrijwilligers in het zonnetje gezet

Hans Meijer (links) en Kees Bijmolt zetten de Damster vrijwilligers in het zonnetje (Foto: Sven Jach/RTV Noord)

In veel dorpen verdwijnen evenementen omdat er geen vrijwilligers meer zijn. Terwijl Appingedam juist honderden vrijwilligers heeft en tientallen evenementen telt. En dat willen Kees Bijmolt en Hans Meijer graag zo houden.

Rode loper

Het duo houdt daarom vrijdagavond 6 oktober een speciale vrijwilligersavond in de Nicolaïkerk. 'Wij leggen de rode loper voor ze uit en zetten ze in het zonnetje', zegt Bijmolt.

De avond is gevuld met muziek van onder meer Henk 'Broezen' de Haan en Peter de Haan, beter bekend als Rooie Rinus.

Klappen van de zweep

Bijmolt was jarenlang een van de gezichten van de Damster Stadsloop en het duo organiseerde in 2012 de schaatsmarathon over de grachten van Appingedam. Ze kennen dus het klappen van de zweep en weten hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor evenementen.

'Appingedam telt zo'n dertig evenementen. Zonder vrijwilligers zouden die niet mogelijk zijn', zegt Meijer.

Succes

Maar hoe komt het dat Appingedam zoveel vrijwilligers telt? Bijmolt: 'Ik ben geboren en getogen in Appingedam en heb een groot netwerk. Ik spreek mensen altijd persoonlijk aan om vrijwilliger te worden. Dat helpt.'

Meijer voegt daar aan toe: 'Het helpt ook om leuke evenementen te organiseren. Daar worden mensen enthousiast van.' Sommigen bieden zichzelf aan. 'Dan loop ik over straat en vraagt iemand in het voorbijgaan: als er weer een marathon komt, denk dan ook aan mij', zegt Meijer.

Jeugd

Onder de vrijwilligers zitten vaak ouderen. Maar hoe zit het met de jeugd? 'Er wordt binnenkort een spooktocht georganiseerd. En daar zitten jonge mensen achter die de boel behoorlijk goed voor elkaar hebben', zegt Meijer. 'Dus over de toekomst maak ik mij geen zorgen.'

De avond begint om 19.00 uur en er worden zo'n driehonderd vrijwilligers verwacht. Meijer: 'De kerk is goed gevuld.'