Eerste schop voor nieuwe kruising N366-N391 de grond in

De werkzaamheden aan de kruising tussen de N391 en N366 bij Ter Apel zijn donderdag begonnen. Het wordt een ongelijkvloerse kruising, zodat verkeer tussen Veendam en Emmen sneller door kan rijden.

Op de N391 is de maximum snelheid al verhoogd naar 100 kilometer per uur. Als de nieuwe kruising klaar is, geldt dat ook voor de N366.

Tot volgende zomer

Verkeer dat vanaf de N366 richting Duitsland rijdt, kan via een viaduct over de N391 rijden.

De werkzaamheden duren tot en met de zomer van 2018.

Samenwerking Groningen en Drenthe

De provincies Groningen en Drenthe werken samen in dit project. Daar is de Groningse gedeputeerde Fleur Gräper blij mee: 'Voor zowel Zuidoost-Groningen als Zuidoost-Drenthe is het belangrijk de doorstroming en de veiligheid op de weg te verbeteren. Dat houdt niet bij de provinciegrens op. Mooi dat we elkaar daar als provincies samen in vinden.'

Lees ook:

- N391 Ter Apel-Emmen komende twee weken dicht