Rein Munniksma nu officieel 'tussenpaus' in Slochteren

Met minder dan honderd dagen te gaan tot de start van Midden-Groningen heeft de gemeente Slochteren officieel een nieuwe waarnemend burgemeester. Hoewel Rein Munniksma (PvdA) al sinds augustus actief is in Slochteren, kreeg hij tijdens de raadsvergadering van donderdagavond de voorzittershamer overhandigd en ambtsketen omgehangen.

'Wil geen imitatie zijn'

Munniksma gaf aan blij te zijn met zijn functie als waarnemend burgemeester. En hoewel zijn burgemeesterschap maar van korte duur is, doet hij wel dingen anders dan zijn voorganger. 'Ik denk dat je altijd je eigen persoon meeneemt, want ik wil geen imitatie zijn van Geert-Jan ten Brink.'

Raadslid voor 95 dagen

Munniksma is niet de enige die werd beëdigd in Slochteren. Met 95 dagen te gaan heeft de gemeente Slochteren namelijk ook een nieuw raadslid. Kees Dontje (VVD) vervangt het afgetreden raadslid Jannie van der Meer, die wegens ziekte haar functie heeft moeten neerleggen. Ondanks de korte periode van zijn raadslidmaatschap gaat hij er de komende tijd naar eigen zeggen vol tegenaan: 'Ik ben niet van plan al sudderend naar het einde toe te gaan.'

Midden-Groningen

Op 1 januari start de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Slochteren gaat hierin op, net als de gemeenten Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer. Op 22 november zijn er in de drie gemeenten daarom herindelingsverkiezingen.

Waarnemend burgemeester Munniksma wil nog niet zeggen of hij in Midden-Groningen ook een rol van betekenis gaat spelen. De nieuwe gemeente heeft namelijk, voordat er een nieuwe burgemeester is gevonden, ook een waarnemend burgemeester nodig. Toch hint Munniksma erop dat hij niet ook in Midden-Groningen waarnemer wordt. 'Ik ben 67 jaar en heb al pensioen, dus ik kijk rustig vooruit naar wat er in de toekomst gaat gebeuren.'

