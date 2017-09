Pas op: het is mistig

(Foto: RTV Noord / Wiebe Klijnstra)

Het is vrijdagochtend op veel plaatsen in onze provincie mistig. De ANWB waarschuwt zelfs voor dichte mist in het noorden.

Het slechte zicht kan voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen. De mist zou in de loop van de ochtend op moeten lossen.