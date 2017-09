Doek valt voor vergrijzend Gemeentebelangen Loppersum

Na zeventig jaar valt het doek voor Gemeentebelangen Loppersum. Er is te weinig jonge aanwas om na de gemeenteraadsverkiezingen het stokje van de zittende raadsleden over te nemen.

Maart 2018. Dan heft Gemeentebelangen Loppersum zichzelf op. Een partij die ontstond na de samenvoeging van de gemeenten Loppersum, 't Zandt, Middelstum en Stedum aan het einde van de jaren tachtig van de vorige eeuw. Middelstum had van die gemeenten de oudste Gemeentebelangen partij, opgericht in 1947.

D66

De afgelopen jaren kon de vergrijzing binnen het bestuur en de raadsfractie deels worden opgevangen door een samenwerking met D66. Samen met die partij heeft Gemeentebelang twee zetels.

Toch blijkt nu dat de samenwerking de vergrijzing niet kan keren. De partij kiest daarom eieren voor zijn geld.

'Regeren is vooruit blijven zien'

'Dat is heel jammer; juist in deze tijd waarin de democratie onderhevig is aan slijtage. Regelmatig verversen van de mensen in de volksvertegenwoordiging komt de politiek ten goede. Regeren is vooruit blijven zien, maar daar zijn wel actieve leden en een achterban bij nodig om het stokje over te nemen', laat de partij weten.

