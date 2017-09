Van Weert vervangt Veldwijk op bezoek bij PEC Zwolle

(Foto: JK Beeld)

Tom van Weert vervangt Lars Veldwijk in de spits bij FC Groningen in het duel met PEC Zwolle. Veldwijk is geblesseerd.

Verder houdt trainer Ernest Faber vast aan het elftal dat FC Twente versloeg. Ritsu Doan begint dus wederom in de basis. Todd Kane ontbreekt nog vanwege een blessure. Zoektocht naar een treffer Van Weert wacht inmiddels al 674 minuten op een treffer in het groenwit van de FC. De laatste keer dat de Brabander doel trof was op 26 november 2016, meer dan 300 dagen geleden. De tegenstander destijds: PEC Zwolle. Thuis nog zonder puntenverlies PEC Zwolle startte het seizoen uitstekend en staat momenteel zesde. De ploeg van trainer John van 't Schip verloor één wedstrijd, op bezoek bij Ajax. In eigen huis pakten de Zwollenaren de volle buit tegen respectievelijk Roda JC, FC Twente en Heracles Almelo. FC Groningen Live PEC Zwolle-FC Groningen is zaterdag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Oetse Eilander vanaf 19.30 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Jan Veenhof. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag. Liveblog Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. PEC Zwolle-FC Groningen begint zaterdag om 19.45 uur Deze elf spelers staan vermoedelijk in de basis: Padt; Te Wierik, Memisevic, Reijnen, Warmerdam; Bacuna, Jenssen, Doan, Idrissi, Van Weert, Mahi. Lees ook: - FC Groningen zonder geblesseerde Veldwijk tegen Zwolle