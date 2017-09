Lopend Vuur: Verkeershufters moeten zwaarder gestraft worden

Het nieuwe kabinet wil hardnekkige verkeersovertreders zwaarder bestraffen. Dat meldt de Telegraaf vrijdagochtend. Boetes voor minder ernstige verkeersovertredingen gaan juist omlaag.

Met dit zogeheten 'progressief boetestelsel' zou de verkeersveiligheid verbeterd kunnen worden. Uit eerder onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) blijkt dat een telkens hogere boete voor notoire hardrijders, kan leiden tot minder verkeersdoden en -gewonden.

