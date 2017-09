Het Drentse Vrijheidsbeeld: voller, ronder en met een blik bruine bonen

Even beroemd als haar grote zus in New York zal ze niet worden. Maar dat het Drentse Vrijheidsbeeld bijzonder wordt, kan niemand ontkennen. Daar zorgt het blik bruine bonen wel voor.

Het kunstwerk van beeldhouwster Natasja Bennink uit Ezinge vormt straks het boegbeeld van een nieuwe expositie in het Drents Museum: The American Dream.

Te groot

Bennink werkt zich al maanden een slag in de rondte om het beeld op tijd klaar te krijgen voor de opening op 17 november. Een flinke klus, want het gevaarte wordt tien meter hoog. Te groot voor Benninks eigen atelier, waardoor ze tijdelijk vanuit Ateliers MTW in Groningen werkt.



Deze Drentse vrouw is wat voller en ronder. Warmer ook. Er zit wat noaberschap in Kunstenares Natasja Bennink

Voller en ronder

Via een open inschrijving kwam de opdracht voor een Drents Vrijheidsbeeld bij de Groningse terecht. Over de link met Drenthe had ze een duidelijk idee. 'Vergeleken met haar grote zus in New York is de Drentse vrouw wat voller en ronder. Warmer ook. Er zit wat noaberschap in.'

Waar het Amerikaanse beeld een fakkel omhoog houdt, draagt de Drentse vrouw een blik bruine bonen. Een verwijzing naar Bartje's beroemde uitspraak 'Ik bid niet veur brune bonen', maar ook naar de kunst van Amerikaan Andy Warhol, die zeefdrukken maakte van alledaagse producten.

Bladgoud

De vrouw is nu nog van klei, maar krijgt een jas van rubber, waar vervolgens kunststof in wordt gegoten. Het uiteindelijke beeld krijgt een koperen kleur met een blik van bladgoud. 'Dat gaat echt schitteren in Drenthe.' Om het af te maken maakt Bennink replica's van dekstenen van het hunebed van Loon. Die dienen als sokkel.

Het Drentse Vrijheidsbeeld krijgt een prominente plaats in de expositie, aan de Kop van de Vaart. Bennink: 'Daardoor zie je haar van verre al staan. Een mooi welkom dus.'