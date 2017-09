Twee auto's zijn vrijdagochtend op elkaar gebotst op de Amstelstraat in Winschoten. Een automobilist is bij het ongeval gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

De Amstelstraat is door het ongeval gedeeltelijk afgesloten. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. Wel is er door de grote hoeveelheid mist vrijdagochtend sprake van meer ongelukken in de provincie.