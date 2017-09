Facebook weigert 'naakte' advertentie van Groningse beeldhouwer

Een advertentie op Facebook van een beeldhouwworkshop van de Groningse beeldhouwer Eddy Roos is geweigerd. Er zou te veel bloot op te zien zijn.

Het is niet de eerste keer dat advertenties van de Klassieke Academie botsen met de voorwaarden van Facebook. In november 2016 werd ook al een advertentie geweigerd om diezelfde reden.

'Een andere cultuur'

Volgens de Academie is bij het weigeren van de advertentie sprake van een grote cultuurkloof: 'Facebook is een Amerikaans bedrijf, maar hier in Europa liggen de waarden omgekeerd. We houden niet van excessief geweld, maar van schoonheid.'