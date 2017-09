Nabestaanden Mali-militairen nemen advocaat in de arm

De nabestaanden van de omgekomen militairen Henry Hoving en Kevin Roggeveld hebben een advocaat in de arm genomen.

De families willen naar de rechter stappen. Hoving en Roggeveld kwamen om door een ondeugdelijke mortiergranaat. Een derde militair raakte zwaargewond. De Onderzoeksraad Voor Veiligheid concludeerde dat het ministerie van Defensie ernstig tekort geschoten is.

'Dood door schuld'

'We gaan volgende week bespreken welke juridische stappen we kunnen nemen en wat de opties zijn. Alles staat nog open, maar dat Defensie in juridische zin aansprakelijk is, staat wel vast', aldus advocaat Michael Ruperti, de raadsman van beide families.

Nabestaanden van de twee militairen zeiden eerder dat er sprake is van dood door schuld, omdat de veiligheid van de granaten die werden gebruikt niet in orde was.

