Rondje Groningen: uuuuren virtueel trucken naar Groningen

Welke leuke en opmerkelijke berichten uit Stad en Ommeland mag je niet missen? Elke werkdag om 21.00 uur zetten we ze op een rij. Vandaag in Rondje Groningen: urenlang virtueel trucken.

1) Kalf

We brachten vanochtend het nieuws over de Groningse Gouden-Kalf-nominatie. Daar hadden we niet meteen het filmpje over de genomineerde film zelf bijgezet. Nou, dit is 'm: de Gronings-Harense animatie die in de prijzen kan vallen:

2) Sinter Jazz uut Grunn

Robert Bosscher woonde zeven jaar in New York, trad er op als pianist en haalde zijn Master aan de Manhattan School of Music. Wat doe je dan? Een cd met Sinterklaasmuziek maken natuurlijk. Samen met onder andere de bassist van Monty Alexander leverde het een, volgens Radio Jazz Sublime, 'serieuze jazz-cd' met herkenbare liedjes op. De muziek dateert alweer van 2012, maar dat deert Bosscher niet. Tijd voor exposure!

3) Oktoberfest met druiven

Denk Oktoberfest zonder Heidi-uitdossingen en met wijn in plaats van bier. Dan heb je, min of meer, het Wijnfestival in de stad Groningen dit weekend. De eerste standhouders zijn er klaar voor.

4) Verliest Zwolle weer dik?

De laatste vier onderlinge ontmoetingen tussen PEC Zwolle en FC Groningen wist de FC steeds dik te winnen. Maar Zwolle is niet van plan Groningen er opnieuw bovenop te helpen.

5) Bert, doe je mee?

'Christiano Ronaldo-juicher' Nune van Kids United gaat thuis op bezoek bij Bert Visscher en vraagt hem of hij mee wil doen aan de 4 Mijl van Groningen. Maar of ie daar nou de conditie voor heeft?

6) Uren lang trucken naar Stad

Dit is een ding: gamers die werkelijk uren uittrekken om er met een virtuele vrachtwagen op uit te gaan. YouTuber Huncd6814 ervoer een ontspannen rit tussen Bratislava en Groningen.

7) Net even iets minder publiek

De basketballers van Donar spelen vrijdagavond in de derde voorronde van de Champions League. Niet in de eigen hal, maar in Het Kalverdijkje in Leeuwarden. Op deze foto's zien we dat het wel even wennen zal zijn voor tegenstander Estudiantes uit Madrid. Want in de Spaanse hoofdstad is plek voor 15.000 toeschouwers in Palacio de los Deportes. En in Het Kalverdijkje? Daar is plek voor 1700 man.

8) Esgalatie in Groningen

Het is een traditie bij studie- en studentenverenigingen: als er een nieuw feest, nieuwe vakantie of nieuw jubileum is, wordt er een videotrailer in elkaar geknutseld om het thema ervan aan te kondigen. In deze trailer vliegen de verwijzingen naar Vindicat, de Sushi Mall en de Casino-brand je om de oren. Het is duidelijk: studentenfederatie IFMSA gaat het bont maken in december. Of in ieder geval doen alsof.

9) Mooi Niehove

Pieter Musterd schoot dit prachtige plaatje van het op zich al fotogenieke Niehoeve.