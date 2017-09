Dieven azen op gps-systemen tractoren

In korte tijd zijn bij vijf verschillende landbouwbedrijven gps-ontvangers en uitleesapparatuur uit tractoren gestolen.

Leo Mechielsen uit Oldehove is zo'n loonwerker die is bestolen van zijn waardevolle apparatuur. 'Het gaat om ontvangers die buiten op de tractoren zijn geplaatst, die zijn tussen de vijf- en tienduizend euro waard. 'Ik heb ook collega's gesproken die hetzelfde is overkomen. We blijven elkaar op de hoogte houden van nieuwe diefstallen.'



Precieze apparatuur

Met gps is het voor landbouwers mogelijk heel precies het land te bewerken. 'Deze apparatuur heeft een bepaald snelsluitsysteem. Dat maakt dat ze extreem eenvoudig zijn om te demonteren'', zegt Mechielsen.

Maatregelen

Om te voorkomen dat de gps-systemen gestolen worden, moest de loonwerker uit Oldehove ingrijpen. 'We hadden al camera's en apparatuur, zowel buiten als binnen in de schuur. Maar dat bleek niet voldoende. We stoppen ze nu in kluizen om te voorkomen dat ze worden gejat.'

Behalve in Oldehove werd er ook gps-apparatuur gestolen bij loonwerkers in Harkstede, Slochteren, Bedum en Scharmer. In alle gevallen gaat het om systemen van het merk John Deere.