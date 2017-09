Woning ontruimd door gaslek in Zuidhorn

(Foto: Jan Been/RTV Noord) (Foto: Jan Been/RTV Noord)

De brandweer is vrijdag aan het eind van de ochtend uitgerukt voor een gaslek in Zuidhorn. Tijdens graafwerkzaamheden aan De Gast is ter hoogte van de gereformeerde kerk een gasleiding geraakt. De brandweer heeft uit voorzorg de omgeving afgezet. Ook werd er een woning ontruimd.

Monteurs van netbeheerder Enexis zijn opgeroepen om het lek te dichten.