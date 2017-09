Hof doet binnen twee weken uitspraak in zaak-Amir

De ouders van het jongetje Amir eisen dat ze zelf weer voor het jongetje mogen zorgen (Foto: RTV Noord)

Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft zich vrijdag gebogen over het hoger beroep in de zaak van het doodzieke jongetje Amir.

Zijn ouders eisen dat zij zelf weer voor hun zoontje mogen zorgen. Het kind werd enkele weken geleden door de Kinderbescherming overgeplaatst naar een verpleeginstelling in Bedum. Kort daarna werd hij naar het UMCG gebracht, waar hij sindsdien wordt verzorgd. Niet lang meer te leven Amir lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en zal naar verwachting binnen enkele maanden overlijden. Zijn ouders willen niet dat dat in een instelling gebeurt. Het hof doet uiterlijk 12 oktober uitspraak in de zaak. Lees ook: - Ouders Amir vechten vrijdag bij Hof tegen uithuisplaatsing doodzieke zoon

