Advocaat ontslagen brugwachter wraakt lid Raad van State

Een nieuwe ontwikkeling in de slepende rechtszaak rond de ontslagen brugwachter Peter Wolff uit Oldambt. Zijn advocaat Ferre van de Nadort wraakt een lid van de Raad van State.

De jurist voelde zich tijdens een zitting op 18 juli 'afgeserveerd'.

Onderbroken

Van de Nadort zegt dat hij geen kans kreeg zijn pleidooi te houden en voortdurend door de rechter werd onderbroken. Staatsraad in kwestie Henk Lubberdink ziet dat anders: 'De vraag was telkens of mijnheer Wolff procesbelang heeft. Als je die hobbel niet neemt, dan houdt het op.'

Zaak uit 2008

De zaak van Wolff draait om het ontslag van de brugwachter in 2008 door de provincie Groningen. Dat gebeurde na een onderzoek door het omstreden integriteitsbureau Marple (of Suver) van onderzoekster Greet Elsinga. Van de Nadort wil dat staatssecretaris Klaas Dijkhof van Veiligheid en Justitie dit bureau aanpakt met intrekking van de vergunning of een bestuurlijke boete voor wetsovertredingen.

De advocaat vertegenwoordigt zeven ambtenaren die zijn ontslagen na een integriteitsonderzoek door voormalig politiefunctionaris Elsinga.



'Weggemaaid'

De bestuursrechter in Groningen gaf Wolff gelijk. Dijkhof moest een beslissing nemen op zijn handhavingsverzoek. Justitie weigerde dit en stapte op 18 juli naar de Raad van State. 'Daar werden we finaal weggemaaid', lichtte Van de Nadort vrijdag zijn wrakingsverzoek toe.

