Twij Deuntjes: de volle oktoberagenda, wie haarken de haarstbloaden biemekoar

Henk Scholte (Foto: Rolf Schreuder)

Veul te doun in t Grunnegerlaand

Twij Deuntjes 1 oktober 2017



Zuver Scheerwol - Koeskillen



Snikhait - Hol der nou es mit op



Jan Henk de Groot - Midas



Bond Tegen Harries - Haarst



Marlene Bakker - As t boeten störmt



Cathy Ryan - May the road rise to meet you



Martin Korthuis & Eddo Pol - Cadaans



Fred Äkerström - Sorte Seiler



Jan Veldman - Marian



Eva de Roovere - Fantastig toch



Harry Niehof - He olle



Mark Brinkhuizen - Noeit meer n mörn



Lydie Auvray - Cohabitation



Twijde uur:



Wia Buze - Goa



Bert Hadders - Vanoavend blifst bie mie



Swinder - Zundagmörn



Harm Tabak - Leutje jong



Henk Lagerweij - Haarfstsroaden



Miels Cools - Niemand weet



Lianne Abeln - Hoofdstation



Rita Eriksen - Eg kalla Deg Venn



Maaike Roelofs - Lienen aan de lucht



Micheline van Hautem & Zjef Vanuytzel



Gert Sennema & Westkantstad - Mien kameroad



Marieke Klooster & Trio Baumgarten - Aans as aans



Lydie Auvray - Sainte luce