'Niet iedere straatartiest is een goede muzikant'

Het begon als idee voor een eenmalig feestje, maar groeide uit tot één van de publiekstrekkers van Appingedam: het Straatmuzikantenfestival.

Ondernemer Jan Timmerman wilde een feestje geven om te vieren dat het weer beter ging met de ondernemers in Appingedam. 'Mijn vrouw kwam toen met een idee voor een straatmuzikantenfestival.'

Duizenden bezoekers

In een paar jaar tijd trekt het festival duizenden bezoekers. Zaterdag 30 september is de derde editie van het muziekfeest. 'Dit jaar hopen we op zo'n zeven tot achtduizend mensen. Maar, we zijn ook erg afhankelijk van het weer', zegt Timmerman met een slag om de arm.

Moti

Tijdens het festival treden twaalf artiesten op. Welke namen er op bühne staan wil Timmerman niet kwijt. 'Dat is een grote verrassing. Nou vooruit, Moti treedt op. De zanger die wereldberoemd is in Groningen Stad.'

Dat Moti optreedt is eigenlijk geen verrassing. De zanger die al bijna veertig jaar in de stad te vinden is, speelt al vanaf het begin op het Straatmuzikantenfestival. 'Maar alle genres zijn vertegenwoordigd. Er is voor ieder wat wils', zegt Timmerman.

Selectie

Volgens Timmerman staan de muzikanten in de rij om in Appingedam te spelen. 'Het is niet te vergelijken met Lowlands, maar ze krijgen hier natuurlijk wel een mooi podium', zegt Timmerman.

Er is zelfs een wachtlijst. 'We moeten echt goed selecteren op zang en kwaliteit. Niet iedere straatartiest is natuurlijk een goede muzikant.'

