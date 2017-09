Asscher: minister kan aftreden om rapport 'Mali'

Vice-premier Asscher (l) en minister van Defensie Hennis Plasschaert )r' (Foto: Remko de Waal en Bart Maat (ANP))

Minister van Defensie Hennis moet volgens vice-premier Lodewijk Asscher politieke verantwoordelijkheid nemen na het rapport over Mali. Dat zou ook kunnen inhouden dat ze aftreedt, maar volgens Asscher is die beslissing is aan Hennis zelf.

Asscher (PvdA) gaf zijn mening voor de microfoon van de NOS. Rapport Hennis ligt onder vuur na het verschijnen van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de militaire missie van Nederland in Mali. Daar kwamen vorig jaar Kevin Roggeveld uit Groningen en Henry Hoving uit Winschoten om het leven bij een mortieroefening. Een derde soldaat, eveneens uit Groningen, raakte zwaargewond. Ondeugdelijk De onderzoeksraad concludeert dat de soldaten met ondeugdelijk materieel op pad zijn gestuurd. Ook was de medische zorg voor het gewonde slachtoffer niet op orde. Aftreden? Rutte zei donderdag vierkant achter Hennis te staan. Volgens hem is aftreden van zijn minister niet aan de orde. Hennis zelf gaf aan zich verantwoordelijk te voelen, maar 'op dit moment' niet aan aftreden te denken. Vrijdag zei ze na afloop van de ministerraad dat 'aanblijven nooit een doel op zich is'. Lees ook:

