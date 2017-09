Gemeente Groningen haalt mysterieuze sleutels weg

De gemeente Groningen staat voor een raadsel; op verschillende plekken in de stad doken de afgelopen dagen grijze, kartonnen sleutels op.

Op de sleutels staat de opdruk '#whatthekey'.

Plaatser onbekend

Waar de tekst naar verwijst, of wie erachter zit, is niet bekend. De borden hangen onder meer aan lantarenpalen en hekken langs de Helperzoom, op het Centraal Station en bij het Martiniziekenhuis. Ook in Emmen zijn de sleutels opgedoken.

Geen vergunning



Volgens de gemeente is er geen vergunning aangevraagd voor het ophangen van de papieren sleutels. Dat had volgens woordvoerder Mirjam van der Feen wel gemoeten. 'We zien deze sleutels als reclame. Omdat er geen vergunning voor is, gaan we ze weghalen', zegt Van der Feen.