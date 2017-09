Mysterieuze sleutels in Groningen worden weggehaald

Een van de sleutels in Groningen Stad (Foto: Dennis de Wit/RTV Noord)

Wat zijn toch die mysterieuze sleutels die op verschillende plekken in de stad hangen? Groningen is er al twee dagen van in de ban, maar ze worden nu weggehaald.

#whatthekey In de stad hangen papieren sleutels met de opdruk '#whatthekey' erop. Waar de tekst een verwijzing naar is, of wie er achter het plaatsen van de sleutels zit, is niet bekend. De borden zijn onder meer op de Helperzoom, op het Centraal Station en bij het Martiniziekenhuis te vinden. Daarnaast zijn er op sociale media ook berichten over de mysterieuze sleutels vanuit Emmen te vinden. Geen vergunning

Voor de papieren sleutels is geen vergunning aangevraagd. 'We weten niet wie erachter zit, maar deze sleutels zien wij als sandwichborden. Deze worden dus gewoon door de gemeente weggehaald', zegt Mirjam van der Feen, woordvoerder van de gemeente Groningen.