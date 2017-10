Henk Nijboer wil grote winsten farma-industrie te lijf gaan

Het Groninger Tweede-Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) wil met wetgeving voorkomen dat de farmaceutische industrie grote winsten kan boeken op de verkoop van medicijnen.

'Mensen zijn van de geneesmiddelen afhankelijk. Er zijn nu zelfs mensen die hun medicijnen niet krijgen omdat de prijzen exorbitant hoog zijn. Daar moet een einde aan komen', aldus Nijboer.

Hoorzitting

Maandag is in Den Haag, op initiatief van Nijboer, een hoorzitting over de kwestie waarbij Kamerleden van de commissie Volksgezondheid, welzijn en sport en betrokkenen zoals patiënten en ziekenhuisbestuurders aanwezig zijn.

Geen zorg door hoge prijzen

'Farmaceuten maken echt enorme winsten over de rug van patiënten en dat stel ik aan de orde. Ik vind dat de politiek daar wat aan moet doen.'

Volgens de Groninger moet die verandering tot stand komen door de wetgeving aan te passen. 'Mensen mogen best goed verdienen, maar niet exorbitant en dat is nu wel het geval.' De hoge prijzen zouden er voor zorgen dat patiënten noodzakelijke zorg niet kunnen krijgen.

Naast de hoorzitting komt het Kamerlid binnenkort ook nog met andere voorstellen om de macht van de farma-industrie terug te dringen.

Lees ook:

- Groninger Kamerlid wordt voorzitter van 'kleine' parlementaire enquête

- PvdA'er Nijboer voert woord in gasdossier

- De Kanshebbers: Henk Nijboer en William Moorlag (PvdA)

- Apothekers trekken aan de bel over medicijntekort