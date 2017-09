Wildopvang Westernieland neemt geen dieren meer op uit gemeente Groningen

Pim Lollinga van Faunavisie (Foto: RTV Noord/Steven Radersma)

De kogel is door de kerk: Faunavisie in Westernieland stopt per 1 oktober met de opvang van gewonde en verzwakte dieren uit de gemeente Groningen.

Dat heeft Pim Lollinga, eigenaar van de wildopvang, besloten nadat een laatste gesprek met de gemeente Groningen opnieuw op niets is uitgelopen. Bijpassen Lollinga zegt dat hij te veel geld uit eigen zak moet bijpassen, omdat hij nauwelijks financiële steun krijgt. 'De gemeente Groningen betaalt de Dierenbescherming jaarlijks 230.000 euro. Dat geld is ook bedoeld voor de opvang van fauna, inheemse wilde dieren dus. Maar wij krijgen vrijwel niets', klaagt Lollinga. Incidenteel 'De Dierenbescherming heeft een incidenteel bedrag van 25.000 euro betaald. Dat was zeer welkom, maar het is echt te weinig. Dat is genoeg voor de verzorging van de dieren die momenteel worden opgevangen. Maar dan is het echt op.' Lollinga vermoedt dat gewonde dieren uit de gemeente Groningen voortaan naar een opvang in Friesland zullen worden gebracht. 'Maar die zullen het ook niet voor niets doen, denk ik.' De Dierenbescherming zegt volgende week met een reactie te komen. Lees ook: - Faunavisie zegt vertrouwen in Dierenbescherming op

