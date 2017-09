Commandant zegt sorry tegen nabestaanden 'Mali-militairen'

Generaal Tom Middendorp heeft de nabestaanden van Kevin Roggeveld en Henry Hoving excuses aangeboden.

Dat laat Greetje Groenbroek, de moeder van Hoving, weten na afloop van het gesprek met de Commandant der Strijdkrachten. Volgens haar was het gesprek 'relaxed en informeel'. 'Als Middendorp dit had geweten, had hij zijn manschappen niet blootgesteld aan dit soort gevaren', zegt Groenbroek. Zij twijfelt niet aan de oprechtheid van Defensie, maar wel aan die van de politiek. 'Er moet iets gebeuren met degenen die hier politiek verantwoordelijk voor zijn. Wij vinden het in ieder geval belangrijk dat de minister contact met ons opneemt, want dat hebben wij als nabestaanden gemist.'

Middendorp vond het zelf ook een 'lang en een goed' gesprek. Hij noemt de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 'hard'. 'Daar moeten wij echt wat aan gaan doen.' Verder wilde de Commandant der Strijdkrachten geen mededelingen doen.

Bezoek

Middendorp bracht vrijdag een bezoek aan de ouders van Hoving in Winschoten om te praten over het Mali-rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De vader van Roggeveld was ook bij dat gesprek.

Lees ook:



- Asscher: minister kan beter aftreden om rapport 'Mali'

- Reconstructie: dit ging er mis bij het dodelijke mortierongeluk in Mali

- Commandant der Strijdkrachten bezoekt nabestaanden omgekomen Mali-militairen