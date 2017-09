Eilanders komen opnieuw in actie tegen gaswinning

'Alle spandoeken halen we weer van zolder', zegt Thom Verheul. Eilanders gaan zich weer klaarmaken om actie te voeren tegen de gaswinning. Er is een grote gasvondst gedaan 20 kilometer boven het eiland.

'Wat we pijnlijk vinden is dat men blijkbaar vergeet dat we steeds duurzamer gaan leven in Nederland', zegt Verheul. Hij is van de Werkgroep Horizon Schiermonnikoog.

Ramp

Hansa Hydrocarbons heeft het grote gasveld gevonden. Het zou om zo'n zestig miljard kubieke meter gaan. Eilanders willen niet dat dit gas gewonnen gaat worden, omdat dit waarschijnlijk leidt tot bodemdaling en aardbevingen. Als er iets mis zou een ramp voor de Noord- en Waddenzee niet te overzien zijn.

Monnikje dat schopt

'We gaan Hansa duidelijk maken dat we dit niet willen. Dinsdag komt het bedrijf op uitnodiging van het college langs. Wij zullen voor de deuren gaan protesteren met spandoeken', vertelt Verheul. 'Het bekende monnikje dat tegen een boortoren aanschopt, zal weer veelvuldig te zien zijn.'

Nieuwe strijd

Slechts een paar maanden geleden beëindigden de eilanders hun strijd tegen de komst van energiemaatschappij Engie. Die wou ook naar gas boren, maar zag hier door alle protesten vanaf. 'Mensen denken dat het niet zo dicht bij het eiland is. Maar het scheelt maar een paar kilometer', aldus Verheul. 'We hebben even rust gehad, maar nu komen we weer in actie en we zijn strijdvaardig.'

Nog meer acties

Ook gaat Verheul contact leggen met diverse instanties die vorige keer ook mee hebben geholpen met de strijd. Dat zijn zo'n zeventien organisaties, zoals Greenpeace en de Natuur- en Milieufederatie. 'Al deze organisaties hebben bij elkaar een ledental van zo'n drie miljoen mensen. Die gaan we oproepen om zich hiertegen te verzetten en met een gezamenlijke verklaring te komen richting de Tweede Kamer, het ministerie en Hansa.'

Ook wil de Werkgroep Horizon Schiermonnikoog een gesprek met Hansa en het ministerie.

