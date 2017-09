Oude (loop)tijden herleven in de Oosterparkwijk

Hij moest er bijna zeventig jaar op wachten, maar vrijdag stond Gerard Bierman weer tussen de hardlopers in de Oosterparkwijk. Dit keer niet als deelnemer, maar als toeschouwer van de estafetteloop.

Een jaarlijks terugkerend evenement is de estafetteloop bepaald niet. Sterker nog: de laatste keer dat hij op de kalender stond is alweer 68 jaar geleden.

Gemoedelijk

'Dat is al een poosje', stelt de inmiddels 82-jarige Bierman met gevoel voor understatement. Toen, als broekie van 14, was hij één van de jongste deelnemers. 'Dat ging er net zo gemoedelijk aan toe als nu'herinnert hij zich. 'En ik kon wel goed uit de voeten, hoor. Ik mag mijn handen dichtknijpen dat ik nog twee keer in de Nederlandse jeugdploeg heb gezeten.'

Roots

Dat de estafetteloop weer georganiseerd werd, dankt de wijk onder meer aan het WIJ-team Oosterpark. 'Het is een mooie gelegenheid om onder de aandacht te brengen dat bewegen ontzettend leuk en gezond is. En dan ook nog met een evenement dat roots heeft', vertelt Nathalie van de Garde namens de organisatie. 'Je hebt alleen een enthousiast clubje nodig dat het organiseert.'

Prijzen

Als eregast mag Bierman na afloop de prijzen uitreiken aan de moegestreden jongeren. Een hele eer, vindt hij. 'Vroeger kreeg ik zelf vaak genoeg prijzen, nu mag ik ze uitreiken.'