Monteur raakt gewond bij val in lege tank

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Op het Chemiepark in Farmsum is vrijdagochtend een monteur gewond geraakt bij een val in een lege tank. Het ongeluk gebeurde bij DGR (Dutch Glycerin Refinery), een raffinaderij waar glycerine wordt geproduceerd.

Het slachtoffer liep onder meer diverse botbreuken op. Oorzaak onbekend Terwijl de hulpdiensten overlegden hoe ze de gewonde man uit de tank moesten halen, werd hij ondertussen gestabiliseerd. Na geruime tijd werd hij op een brancard uit de tank gehaald en overgebracht naar het UMCG. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.