Monteur raakt gewond bij val in lege tank (update)

Op het Chemiepark in Farmsum is vrijdagochtend een monteur gewond geraakt bij een val in een lege tank. Het ongeluk gebeurde bij DGR (Dutch Glycerin Refinery), een raffinaderij waar glycerine wordt geproduceerd.

De man is een werknemer van een extern onderhoudsbedrijf. Hij was boven op de tank aan het werk. Waarschijnlijk is hij gestruikeld of uitgegleden. Bij zijn val liep het slachtoffer diverse botbreuken op.

Vijf meter diep

Er was een ingewikkelde reddingsoperatie nodig om hem uit de tank te halen, vertelt Harry Jasken, woordvoerder van het Chemiepark: 'Een stuk of tien hulpverleners zijn ruim twee uur lang bezig geweest. Die tank is zeker vijf meter diep, dus ze moesten aangelijnd afdalen.'

Omhooggetakeld

Terwijl de hulpdiensten overlegden hoe ze de gewonde man uit de tank moesten halen, werd hij ondertussen gestabiliseerd. Uiteindelijk werd de man op een brancard omhooggetakeld en overgebracht naar het UMCG.

De Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat het ongeval onderzoeken.