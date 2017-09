Noord Vandaag: Ouders van Amir krijgen een huis in Stad

'We hebben nu de sleutels van een woning en we verwachten daar over twee weken te gaan wonen.' De ouders van het doodzieke jongetje Amir (10) hopen nu dat hun zoontje snel thuis mag komen. Amir werd vier weken geleden uit huis geplaatst, omdat hij in het asielzoekerscentrum niet de juiste zorg zou krijgen. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

- Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp heeft als hoogste militair van Defensie zijn excuses aangeboden aan de nabestaanden van de omgekomen militairen Kevin Roggeveld en Henry Hoving. (00:52)

- Ruim een jaar geleden liep de 5-jarige Geuko van Lang uit Winschoten een virus op, waardoor hij ernstig ziek werd en zelfs verlamd raakte. Geuko en zijn vader verblijven in een revalidatiekliniek in Duitsland, het broertje en de moeder van Geuko zijn in Winschoten. Geuko's moeder vertelt wat voor impact dit heeft op hun gezinsleven. (08:36)

- Bij vijf landbouwbedrijven in onze provincie is de afgelopen dagen peperdure navigatieapparatuur gestolen. Hef lijkt erop dat er een bende actief is... (07:03)

- Natuurlijk blikken we ook vooruit op de wedstrijden van Donar en FC Groningen dit weekend. (13:46)