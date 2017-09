LIVE: Zet Donar in Leeuwarden eerste stap naar Europese stunt?

De basketballers van Donar spelen vanavond de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League. Het Spaanse Estudiantes is de tegenstander.

Omdat thuishal MartiniPlaza niet beschikbaar is, wordt de wedstrijd in Het Kalverdijkje in Leeuwarden gespeeld.

De return is maandag. Als Donar de Spanjaarden uitschakelt, haalt het voor het eerst in de historie de groepsfase van de Champions League.

De wedstrijd is vanaf 20.00 uur te volgen via de livestream van rtv noord.