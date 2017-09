Donar levert topprestatie met gelijkspel tegen sterke Spanjaarden

Evan Bruinsma is Goran Sutton te snel af (Foto: JKBeeld)

Thomas Koenis in duel met Estudiantes speler Sylven Landesberg (Foto: JKBeeld)

Donar heeft vrijdagavond in de derde voorronde van de Champions League in een schitterende wedstrijd met 76-76 gelijkgespeeld tegen Estudiantes. De return is aanstaande maandag in Madrid. De groepsfase van het kampioenenbal lonkt voor de Groningers.

Sfeervol

In een zeer sfeervolle sporthal Kalverdijkje in Leeuwarden legde Donar vanaf het beginsignaal de Spanjaarden het vuur aan de schenen. De ploeg van coach Erik Braal verdedigde agressief en speelde aanvallend sterk.

Initiatief

Het initiatief lag bij de thuisploeg en met een prachtige drive zette Brandyn Curry Donar in de slotfase van het tweede kwart op een 34-29 voorsprong. Het bleef een spannende puntje-puntje wedstrijd. Bij rust was het 41-40 in Gronings voordeel.

Driepunters

Opgezweept door 1300 toeschouwers, bijna allemaal in het blauw gekleed, bleef de formatie uit Groningen met scherp schieten. Opeenvolgende driepunters van uitblinker Thomas Koenis en Arvin Slagter brachten Donar zelfs met 56-48 aan de leiding halverwege het derde kwart.

Net niet vasthouden

Toch knokte Estudiantes zich weer terug in de wedstrijd en begon het laaste kwart met een 61-57 achterstand. Donar liep in de laatste tien minuten nog een keer uit naar 69-63, maar kon het hoge niveau net niet lang genoeg vasthouden.

Langszij

Door een paar foutjes in de slotfase kwamen de gasten toch weer langszij: 76-76. Beide ploegen kregen in de laatste minuut nog de kans om het duel te beslissen, maar de gelijke stand bleef op het scorebord prijken aan het einde van het enerverende duel.

Topscorer

Topscorer aan de kant van Donar was Evan Bruinsma met zeventien punten, Thomas Koenis was goed voor zestien punten en veertien rebounds. Aan de kant van Estudiantes was Sylven Landesberg goed voor 18 punten.

Return

Het gelijkspel was een topprestatie van de Groningers die met een veel kleinere begroting werken in vergelijking met hun Spaanse opponent. Aanstaande maandag heeft de formatie van coach Erik Braal in Madrid genoeg aan een overwinning met één punt verschil om historie te schrijven en zich voor het eerst te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

