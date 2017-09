Jongen (12) omgekomen bij 'tragisch ongeluk'

(Foto: FaceMePLS/Flickr)

Het lichaam van een 12-jarige jongen is donderdagmiddag gevonden in de bosjes aan de Parachutistenstraat in Gasselternijveen.

De politie laat weten dat het om een 'tragisch, eenzijdig ongeval' gaat. Meer wil ze niet kwijt over deze zaak. Er zou zijn geprobeerd om de jongen te reanimeren. Burgemeester Piet van Dijk van de gemeente Aa en Hunze laat weten dat direct na het ongeluk hulpverlening aan familie en buurtbewoners is aangeboden.