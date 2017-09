GHHC lijdt vierde nederlaag op rij in Amstelveen

GHHC verdedigt archief (Foto: Jacob Gunter)

De hockeysters van GHHC hebben vrijdagavond in Amstelveen opnieuw een nederlaag geleden. De uitwedstrijd tegen Hurley ging nipt met 1-0 verloren. Het was de vierde nederlaag in successie voor de formatie van coach Marc Materek.

Zeperd Door deze nieuwe zeperd staan de Groningse vrouwen puntloos onderaan in de hoofdklasse. Aanstaande zondag kan er op de Harener Holt revanche genomen worden voor deze slechte seizoensstart als Huizen op bezoek komt. Beslissing uit strafcorner De avondwedstrijd in Amstelveen werd zeven minuten voor tijd beslist door een benutte strafcorner van Laura van Heugten. Renske Siersema van Hurley werd vlak hierna nog uit het veld gestuurd, maar GHHC kon hiervan met met een speelster meer op het veld niet profiteren.