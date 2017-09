Deel Groningers krijgt volgende week 'anti-kernramppillen'

In de week van 2 oktober ontvangen alle inwoners van Zuidoost-Groningen onder de 18 jaar een kaart in de brievenbus. Daarop staat dat zij op dat adres tussen 10 en 25 oktober een doosje jodiumtabletten ontvangen, dat ze goed moeten bewaren.

De tabletten moeten worden ingenomen na een kernramp. In 2016 heeft de regering besloten dat jodium verstrekt wordt binnen een straal van honderd kilometer van een kerncentrale. Het zuidoosten van onze provincie ligt binnen die honderd kilometer van Lingen in Duitsland, waar een kerncentrale staat.

Hoe werkt het?

Jodiumtabletten zorgen ervoor dat de schildklier verzadigd raakt en daardoor geen kankerverwekkende jodium direct na een kernramp op kan nemen. 'Je kunt de schildklier zien als een parkeerplaats. Als die vol is, kan er geen auto meer bij. Zo is dat ook met jodium', legt Frans Greven van de GGD uit.

Drie doelgroepen

De tabletten zijn in eerste plaats bedoeld voor jongeren onder de 18 jaar. Hoe ouder iemand is, hoe kleiner de kans op het ontwikkelen van schildklierkanker door radioactief jodium. Daarnaast komen zwangere vrouwen in aanmerking voor de tabletten. Dit om hun ongeboren kind te beschermen. Mensen die niet tot de risicogroep behoren, maar graag tabletten in huis willen hebben, kunnen die kopen bij apotheek of drogist.

Voor meer informatie kun je kijken op de website waaromkrijgikjodiumtabletten.nl

