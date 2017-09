Hennis stelt onderzoek in naar mogelijke nalatigheid bij dood Mali-militairen

Minister Hennis-Plasschaert van Defensie stelt een onderzoek in naar de dood van twee Groningse militairen in Mali. Ze wil weten of er sprake is geweest van 'nalatig en/of verwijtbaar handelen'.

Henry Hoving (29) uit Winschoten en Kevin Roggeveld (24) uit de stad Groningen kwamen vorig jaar om het leven toen een mortiergranaat plotseling afging tijdens een oefening. Een derde militair raakte zwaargewond.

Externe voorzitter

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) publiceerde donderdag een vernietigend rapport over dit ongeval. De munitie was niet in orde en ook de medische verzorging van de gewonde militair was niet goed geregeld. Hierbij is fout op fout gestapeld.

Hennis laat nu in een brief aan de Tweede Kamer weten: 'De OvV richt zich nadrukkelijk niet op schuld of aansprakelijkheid. Ik acht het echter van essentieel belang dat wordt vastgesteld of er op enigerlei moment sprake is geweest van nalatig en/of verwijtbaar handelen. Op de kortst mogelijke termijn stel ik dan ook een onderzoek in, onder leiding van een externe voorzitter, naar de werkwijzen die de door de OvV geconstateerde tekortkomingen mogelijk hebben gemaakt.'

Aftreden?

Direct na de publicatie van het OVV-rapoort nam de minister van Defensie al maatregelen. Zo wordt al het materiaal dat momenteel gebruikt wordt bij missies extra gecontroleerd.

Dinsdag debateert de Tweede Kamer over het Mali-rapport. Eerder liet minister Asscher (PvdA) al doorschemeren dat hij de conclusies van de OVV zwaar genoeg vindt voor Hennis om af te treden. De minister zelf zegt pas na het debat haar conclusies te willen trekken.

