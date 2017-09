'Artsen zeggen dat Geuko is uitbehandeld, maar wij denken daar anders over'

De ouders van Geuko zitten met de handen in het haar. De artsen van de Duitse revalidatiekliniek waar het vijfjarige jochie momenteel is, vinden dat hij is uitbehandeld.

'Zelf denken we daar anders over. Wij geloven dat het nog wel beter kan', vertelt moeder Gerda van Lang. Zij is de afgelopen maanden samen met haar andere zoon thuisgebleven in Winschoten, terwijl haar man Gert Jan in Duitsland bij Geuko is. 'Dat is ontzettend zwaar voor ons allemaal.'

Elektrostimulatie

Wat vorig jaar begon als een simpele verkoudheid, bleek later een polio-achtig virus te zijn. Binnen 48 uur lag Geuko op de Intensive Care van het UMCG. Hij is verlamd en kan niet meer zelfstandig ademen.

De ouders van de jongen hebben hun hoop gevestigd op een behandeling in Amerika. 'Daar werken ze met elektrostimulatie. Er zijn meerdere kinderen die hetzelfde virus als Geuko hebben opgelopen. Zij worden behandeld en kunnen bijvoorbeeld weer lopen of zelfstandig ademen.'

Inzamelingsacties

De zorgverzekeraar vergoedt deze behandeling niet. En dat betekent dat de familie het geld zelf bij elkaar moet zien te krijgen. 'In totaal hebben we 250.000 euro nodig. Daarvan is nu zo'n 70.000 opgehaald.'

Vrijdagavond vond het benefietconcert plaats dat Pé en Rinus hadden georganiseerd. Het is er één van vele acties voor Geuko. 'Echt hartverwarmend', vindt moeder Gerda. 'Dat al die mensen voor ons in actie komen, dat is zo fijn.'

Mochten de inzamelingsacties niet toereikend blijken, dan wil de familie zorgen dat Geuko de best mogelijke zorg in Nederland krijgt, aldus Gerda van Lang.

