Annemieke Bes gaat met ander team toch naar Volvo Ocean Race

Zeilster Annemieke Bes uit Haren doet toch mee aan de Volvo Ocean Race. Ze heeft een plekje gekregen aan boord van het team uit Hongkong.

Bes zou eerst meedoen op de Nederlandse boot van AkzoNobel. Maar omdat ze van de Groningse schipper van die boot, Simeon Tienpont, niet de garantie kreeg dat ze alle etappes mocht meevaren, stapte Bes uit het team.

Elf etappes, negen maanden

Nog geen twee weken na die breuk heeft Bes onderdak gevonden bij de ploeg van de Australische schipper David Witt, Team Sun Hung Kai Scallywag uit Hongkong.

De Volvo Ocean Race gaat op 22 oktober van start in het Spaanse Alicante. De race telt elf etappes, voert over de hele wereld en duurt in totaal negen maanden. De finish is in juni volgend jaar in Den Haag.

Debuut

Bes kijkt uit naar haar debuut in de grootste zeilrace ter wereld, zo laat ze weten op Twitter:



